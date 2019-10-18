Кто много думает, тот меньше живет – ученые

Все дело в том, что чрезмерные размышления могут привести к сокращению белка в мозге, который связан с более длительной жизнью.

Ученые обнаружили, что интенсивные размышления могут сократить продолжительность жизни. И если высокая умственная активность уменьшает отведенные человеку годы, получается, что меньше раздумий могут увеличить их количество.

Об этом пишет немецкое издание Focus, добавляя, что до этого времени ученые считали, что все как раз наоборот. Но ученые Гарвардского университета обнаружили, что чрезмерное количество мыслей может сократить жизнь. Свои выводы они опубликовали в журнале Nature. Согласно им, все дело в белке под названием REST. Он подавляет развитие мозга и таких болезней, как слабоумие.

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Во время исследования ученые взяли образцы мозговых тканей у людей, умерших в возрасте 60 и 100 лет. Как оказалось, содержание REST критически важно. Если его недостаточно, это может привести к преждевременной смерти. С другой стороны, высокая концентрация REST в мозговых клетках повышала длительность их жизни. Поэтому у умерших в 100 лет ученые обнаружили большее количество REST, чем у тех, кто умер в 60-80 лет.

«Невероятно, что что-то такое временное состояние умственной активности может иметь серьезные физиологические последствия, которые влияют на жизненный цикл», - сказал соавтор исследования Брюс Янкер.

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Теперь исследователи обсуждают, возможно ли на основе новых фактов разработать лекарства для продления жизни.

«Идея о том, что можно активировать REST и замедлить человеческое старение, интригует», - сказала соавтор исследования Моника Колаяково.