В Турции родился малыш с редким дефектом
В Турции родился мальчик с редким дефектом - агенезом полового члена.
Врачи утверждают, что у мальчика нет других видимых проблем, кроме отсутствия полового члена, передает LadBible.
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Они обнаружили, что у мальчика есть "ненормальная связь между мочевым пузырем и прямой кишкой" - ректовезикальный свищ. Это место, где клоака не смогла полностью распасться на мочевой пузырь и прямую кишку.
По словам врачей, хорошей альтернативой для малыша будет операция по восстановлению гениталий.
Малыши с агенезом полового члена рождаются крайне редко: только один на 10-30 млн мальчиков. Во всем мире зарегистрировано лишь 80 таких случаев.
Ранее в американском городе Гарфилд, штат Нью-Джерси, родился мальчик Лукас с отсутствующей частью черепа.