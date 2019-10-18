В Турции родился малыш с редким дефектом

Мальчику могут провести операцию по восстановлению гениталий.

В Турции родился мальчик с редким дефектом - агенезом полового члена.

Врачи утверждают, что у мальчика нет других видимых проблем, кроме отсутствия полового члена, передает LadBible.

Читайте также74-летняя женщина родила двойню

Они обнаружили, что у мальчика есть "ненормальная связь между мочевым пузырем и прямой кишкой" - ректовезикальный свищ. Это место, где клоака не смогла полностью распасться на мочевой пузырь и прямую кишку.

По словам врачей, хорошей альтернативой для малыша будет операция по восстановлению гениталий.

Малыши с агенезом полового члена рождаются крайне редко: только один на 10-30 млн мальчиков. Во всем мире зарегистрировано лишь 80 таких случаев.

Ранее в американском городе Гарфилд, штат Нью-Джерси, родился мальчик Лукас с отсутствующей частью черепа.