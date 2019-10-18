Названы пять "сигналов" наступившей старости

Одним из главных факторов физических изменений в пожилом возрасте является уровень гормонов.

Не только седые волосы и морщины являются признаками солидного возраста и старения.

С разными частями нашего тела происходят изменения, которые также «говорят» о приближении глубокой старости, передает MedikForum.

Уши и нос: некоторые части тела становятся больше. Уши и нос увеличиваются в течение всей жизни. На портале Focus Online немецкие медики объяснили, что ткани ушей и носа обмякают, а слой жира между хрящом и кожей истончается. Без этого уплотняющего состава кожа становится вялой как без каркаса, и в результате ухо или нос выглядят более крупными.

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Кроме того, изменяются пропорции лица. Подкожная соединительная ткань разрушается в щеках. Нижняя челюсть также меняет свои очертания из-за стирания хрящей, потери и движения зубов. В целом черты лица грубеют, начинают смотреться резкими и крупными, на нем сильнее выделяется нос.

По мере старения может увеличиться и размер ноги. По словам специалистов, ноги в целом на протяжении жизни подвергаются сильному стрессу, ведь они много лет держат вес тела, который к тому же по мере прожитых лет склонен увеличиваться. Упругость мышц, связок и сухожилий снижается, что может делать ноги на склоне жизни длиннее и шире.

У мужчин в старости фактически сжимается половой член. Соединительная ткань в нем заменяет потерянные мышечные клетки, но поскольку она менее гибкая, пенис не может так активно, как раньше заполняться кровью. В результате он теряет длину, окружность и эластичность.

Одним из главных факторов физических изменений в пожилом возрасте является уровень гормонов. Гормон тестостерон подавляет рост волос у мужчин на голове и способствует их росту на лице и теле: поэтому у них отрастает значительно больше волос в носу и ушах. У женщин мужской гормон виновен в появлении нежелательных волос вокруг рта и на подбородке.

Ранее эксперты назвали продукты, ускоряющие старение. Среди них - сладости, колбасные изделия, трансжиры и молоко.