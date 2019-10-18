Раскрыта опасность малых доз алкоголя

Выяснилось, что размер разовой дозы не так важен, а важно то, как часто пьет человек и какое количество он выпивает суммарно за неделю.

Корейские ученые заявили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.

В ходе исследования они выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского общества кардиологов.

Ученые проанализировали данные о примерно 9,7 млн человек, у которых в 2009 году не обнаружили аритмию. В течение восьми лет эти пациенты наблюдались у кардиолога, и после повторного прохождения программы в 2017 году была составлена статистика их заболеваемости.

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Исследователи подсчитали, сколько раз в неделю выпивал каждый из пациентов, какой была средняя разовая доза алкоголя и суммарная за неделю. Выяснилось, что размер разовой дозы не так важен, а важно то, как часто пьет человек и какое количество он выпивает суммарно за неделю. При этом самым значимым параметром была именно частота приемов алкоголя.

Так, в самой высокой группе риска оказались те, кто выпивал, пусть понемногу, но ежедневно. У них в 1,41 раза чаще диагностировали мерцательной аритмии по сравнению с теми, кто пил два раза в неделю.

У тех, кто выпивал только по праздникам, вообще не было выявлено связи между потреблением алкоголя и риском развития нарушений сердечного ритма. Никакой зависимости от пола и возраста также не обнаружилось.

Ранее врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Они рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком.