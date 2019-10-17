Женщина "раздавила" собственный глаз полотенцем (фото)

Протирая свое лицо полотенцем, женщина неожиданно услышала лопающийся звук.

45-летняя школьная уборщица из Англии Клэр Уиллис находилась в отпуске в Турции и протирала свое лицо полотенцем, когда услышала хлопок, как будто что-то лопнуло. Мгновенно женщина осознала, что почти ничего не видит правым глазом.

Когда она посмотрела на себя в зеркало, то ужаснулась - глазное яблоко вылезало из орбиты, передает MedikForum.

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Естественно, что несчастная сразу же бросилась в больницу, и обследование показало, что женщина повредила роговицу. Врачи наложили ей фиксирующую повязку и предложили отправляться домой для более сложного лечения.

Когда британские медики сняли повязку, то к своему шоку увидели гнойное желтое образование на месте глаза - там развивалась серьезная инфекция. К сожалению, у них не оставалось более никакого выбора, кроме как полностью удалить правый глаз. Впоследствии Клэр узнала, что у нее имелась тонкая роговица, на которую она надавила слишком сильно полотенцем, что и привело к разрыву глазного яблока. Женщине пришлось вскоре уволиться из школы, поскольку она не хотела пугать своим внешним видом детей. Кто-то принимал ее за персонаж из сериала «Ходячие мертвецы».

Клэр ждал долгий путь реабилитации, глаз должен был полностью зажить, после чего туда установили протез глазного яблока, который выглядит абсолютно идентично рабочему глазному яблоку в левой глазнице.

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