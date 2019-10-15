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Стресс у беременных женщин может влиять на пол их детей

19:20, 15 октября 2019
Зарубежные новости
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Стресс у беременных женщин сокращает шансы рождения мальчиков / newsru.co.il

Беременные женщины, переживающие стресс, имеют меньше шансов родить мальчиков. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, нацеленного на выяснение влияния здоровья матери на ее ребенка. В нем приняли участие 187 беременных женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые заполняли анкеты и проходили медицинские осмотры.

Как пишет Newsweek, исследовав также их медицинские документы, ученые определили, как 27 факторов стресса влияют на работоспособность женщин и на их потомство. Среди этих потенциальных факторов была работа, физическое здоровье, образ жизни, в частности диета, физические нагрузки и то, какую социальную поддержку получали женщины.

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Большинство женщин, а именно 66,8% считались здоровыми при оценке уровня их стресса. Но 17,1% были классифицированы как психологически напряженные. Они чувствовали себя под давлением, страдали от тревоги или депрессии. У второй группы были обнаружены физические симптомы стресса, в частности повышенное давление или высокий уровень потребления калорий.

Повторяя выводы некоторых предыдущих исследований, в этот раз ученые обнаружили, что уровень стресса может влиять на пол будущих детей. Авторы объяснили, что в мире рождается 105 мальчиков на каждые 100 девочек.

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Но у женщин, которые страдают от физического стресса, эта пропорция меняется в пользу девочек и составляет 4:9 или 2:3 в случае, если матери психологически подавлены. Чем большую социальную поддержку получает беременная женщина, тем выше шансы на то, что родится мальчик.

Также ученые обнаружили, что физический стресс повышает на 22% риск, что рождение произойдет на 1,5 недели раньше, чем запланировано. В группе здоровых женщин этот показатель не превышает 5%.

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Теги: #дети#стресс#беременность