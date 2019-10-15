Стресс у беременных женщин может влиять на пол их детей

Ученые заметили, что чем больше стресса в жизни будущей матери, тем более вероятно, что она родит девочку.

Беременные женщины, переживающие стресс, имеют меньше шансов родить мальчиков. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, нацеленного на выяснение влияния здоровья матери на ее ребенка. В нем приняли участие 187 беременных женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые заполняли анкеты и проходили медицинские осмотры.

Как пишет Newsweek, исследовав также их медицинские документы, ученые определили, как 27 факторов стресса влияют на работоспособность женщин и на их потомство. Среди этих потенциальных факторов была работа, физическое здоровье, образ жизни, в частности диета, физические нагрузки и то, какую социальную поддержку получали женщины.

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Большинство женщин, а именно 66,8% считались здоровыми при оценке уровня их стресса. Но 17,1% были классифицированы как психологически напряженные. Они чувствовали себя под давлением, страдали от тревоги или депрессии. У второй группы были обнаружены физические симптомы стресса, в частности повышенное давление или высокий уровень потребления калорий.

Повторяя выводы некоторых предыдущих исследований, в этот раз ученые обнаружили, что уровень стресса может влиять на пол будущих детей. Авторы объяснили, что в мире рождается 105 мальчиков на каждые 100 девочек.

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Но у женщин, которые страдают от физического стресса, эта пропорция меняется в пользу девочек и составляет 4:9 или 2:3 в случае, если матери психологически подавлены. Чем большую социальную поддержку получает беременная женщина, тем выше шансы на то, что родится мальчик.

Также ученые обнаружили, что физический стресс повышает на 22% риск, что рождение произойдет на 1,5 недели раньше, чем запланировано. В группе здоровых женщин этот показатель не превышает 5%.