В Сингапуре впервые в мире запретят рекламу сладких напитков
03:03, 15 октября 2019Зарубежные новости
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Производителям запретят рекламировать напитки на телевидении, в печатных, интернет-медиа и на радио.
Под запрет попадут соки, безалкогольные напитки, йогурты и растворимый кофе / REUTERS
Сингапур станет первой страной в мире, которая запретит рекламу напитков с высоким содержанием сахара.
Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на CNN.
Производителям запретят рекламировать напитки на телевидении, в печатных, интернет-медиа и на радио. По словам министра здравоохранения Эдвин Тонга, такое решение это шаг в «войне против диабета».
Под запрет попадут соки, безалкогольные напитки, йогурты и растворимый кофе.
Кроме запрета рекламы, министерство обяжет производителей сладких напитков размещать на их продуктах цветную этикетку с информацией о количестве сахара.
В министерстве отметили, что в течение ближайших месяцев будут собирать отзывы потребителей и производителей относительно новшества. После этого в ведомстве должны сообщить о точной дате, когда закон вступит в силу в 2020 году.
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