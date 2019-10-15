В Сингапуре впервые в мире запретят рекламу сладких напитков

Производителям запретят рекламировать напитки на телевидении, в печатных, интернет-медиа и на радио.

Сингапур станет первой страной в мире, которая запретит рекламу напитков с высоким содержанием сахара.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на CNN.

Производителям запретят рекламировать напитки на телевидении, в печатных, интернет-медиа и на радио. По словам министра здравоохранения Эдвин Тонга, такое решение это шаг в «войне против диабета».

Под запрет попадут соки, безалкогольные напитки, йогурты и растворимый кофе.

Кроме запрета рекламы, министерство обяжет производителей сладких напитков размещать на их продуктах цветную этикетку с информацией о количестве сахара.

В министерстве отметили, что в течение ближайших месяцев будут собирать отзывы потребителей и производителей относительно новшества. После этого в ведомстве должны сообщить о точной дате, когда закон вступит в силу в 2020 году.