Владельцы собак живут дольше и реже страдают от болезней сердца

Ученые обнаружили связь между наличием дома собак и здоровьем владельцев.

Люди, которые заводят собак, имеют большие шансы прожить долгую жизнь и менее рискуют умереть от проблем с сердцем. Об этом свидетельствуют новые исследования. Одно из них было опубликовано в журнале Американской ассоциации сердца и имеет название «Кровообращение: качество сердечно-сосудистой системы и ее последствия».

В выводах отмечается, что наличие собак дома может улучшить здоровье. Как пишет Newsweek, используя национальную медицинскую базу данных и записи о владельцах собак Швеции, профессор Тове Фалл из Университета Уппсала совместно с коллегами обнаружили пациентов в возрасте от 40 до 85 лет, которые пережили сердечный приступ с 2001 года. Всего за этот период в Швеции 181,7 тысячи людей имели дело с сердечным приступом, а еще 154,6 тысячи – пострадали от инсульта. Лишь у 5,7% первой группы пациентов и 4,8% второй были собаки.

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Ученые обнаружили, что люди, которые живут с собаками, на 33% меньше рискуют умереть после того, как выписались из больницы, по сравнению с теми, у кого нет домашнего любимца. Этот показатель падает до 15%, если у человека дома есть еще дети или партнеры.

Другое исследование, которое провела доктор Кэролайн Крамер из Университета Торонто, состояло в мета-анализи результатов 10 существующих исследований о людях с собаками. На основе выводов этого анализа были оценены общие риски умереть. Всего в исследовании были проанализированы данные 3,8 миллиона человек.

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Ученые обнаружили, что владельцы собак на 24% меньше рискуют преждевременно умереть по любой причине. Кроме того, у них на 65% ниже вероятность умереть от сердечного приступа и на 31% меньше шансов уйти из жизни вообще через любые сердечно-сосудистые заболевания.