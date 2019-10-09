цей матеріал доступний українською

Самого старого человека планеты случайно обнаружили в аэропорту Абу-Даби (видео)

15:19, 09 октября 2019
Зарубежные новости
878 0
Индус Свами Шивананда направлялся в Лондон / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВидеоигры для пожилых. Как стрелялки, стратегии и гоночные симуляторы помогают оставаться в ясном уме

Работники аэропорта в Абу-Даби были шокированы, когда увидели паспорт индуса Свами Шивананды. Если верить документам, монаху - 123 года.

И это наибольший возраст, которого когда-либо достигал человек. Предыдущая рекордсменка - француженка Жанна Кальман прожила на год меньше и умерла еще в 1997 году.

Нынешний рекордсмен рассказывает, долгую жизнь ему помогает прожить три вещи: йога, простая еда и целибат – так называемое безбрачие по религиозным убеждениям.

Из ОАЭ мужчина направлялся в Лондон и перелет перенес хорошо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самый старый мужчина в мире