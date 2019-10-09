Самого старого человека планеты случайно обнаружили в аэропорту Абу-Даби (видео)
15:19, 09 октября 2019Зарубежные новости
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Монаху Свами Шивананды, согласно документам, 123 года.
Индус Свами Шивананда направлялся в Лондон / скриншот
В аэропорту Абу-Даби обнаружили старейшего жителя планеты, известного в истории человечества.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Работники аэропорта в Абу-Даби были шокированы, когда увидели паспорт индуса Свами Шивананды. Если верить документам, монаху - 123 года.
И это наибольший возраст, которого когда-либо достигал человек. Предыдущая рекордсменка - француженка Жанна Кальман прожила на год меньше и умерла еще в 1997 году.
Нынешний рекордсмен рассказывает, долгую жизнь ему помогает прожить три вещи: йога, простая еда и целибат – так называемое безбрачие по религиозным убеждениям.
Из ОАЭ мужчина направлялся в Лондон и перелет перенес хорошо.
В аэропорту Абу-Даби обнаружили старейшего жителя планеты
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