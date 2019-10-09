У мужчины из-за лекарства Johnson&Johnson выросла грудь - он подал в суд и выиграл

В отношении Johnson&Johnson подано еще 13 тысяч аналогичных исков.

Суд присяжных в Филадельфии обязал компанию Johnson&Johnson выплатить $8 миллиардов жителю Мэриленда, пострадавшему из-за побочного эффекта препарата Risperdal, назначаемого при лечении шизофрении и биполярного расстройства.

26-летний Николас Мюррей утверждал, что принимал лекарство по назначению врачей на протяжении пяти лет. Препарат вызвал у него гинекомастию — увеличение молочных желез, передает The Wall Street.

По мнению мужчины, компания Johnson&Johnson знала о негативных побочных эффектах препарата, но не предупредили должным образом врачей и потребителей.

В Johnson&Johnson назвали новое решение суда "чрезмерным и необоснованным". Компания намерена оспорить решение и рассчитывает, что приговор будет отменен.

Ранее Верховный суд Калифорнии вынес приговор, в соответствии с которым компания Johnson&Johnson должна выплатить $29 млн женщине, обвинившей корпорацию в том, что использование ее продукции, содержавшей асбест, привело к заболеванию раком.