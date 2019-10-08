Обнаружена польза жизни у моря

Результаты исследования показали, что доступ к побережью может улучшить здоровье и благополучие.

Исследователи из Университета Эксетера доказали, что жизнь на морском побережье улучшает психическое здоровье людей.

Ученые на сайте Университета опубликовали данные на основе опроса 26 тысяч респондентов в Англии.

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Выяснилось, что приблизительно каждый шестой взрослый житель Англии страдает психическими расстройствами, такими как тревога и депрессия. Эти симптомы гораздо чаще встречаются у людей из бедных семей.

Результаты исследования показали, что доступ к побережью может улучшить здоровье и благополучие. В исследовании сравнивались данные о здоровье людей, живущих менее чем в километре от побережья, и тех, кто находится более чем в 50 километрах от моря.

"Наше исследование впервые показывает, что люди в бедных домохозяйствах, живущих недалеко от побережья, испытывают меньше симптомов расстройств психического здоровья. Когда речь идет о психическом здоровье, эта "защитная" зона может сыграть полезную роль, помогая выровнять игровое поле между людьми с высоким и низким доходом", - говорится в работе ученых.

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