Женщина сэкономила на увеличении ягодиц и впала в кому (фото, видео)

В ходе операции был использован филлер Био-алькамид, печально известный из-за побочных эффектов.

33-летняя жительница США Мариэла Алонсо решила сэкономить на процедуре увеличения ягодиц и два месяца провела в коме.

Так, ей провели операцию на дому, вколов синтетический филлер в ягодицы, передает Daily Mail.

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Стоимость процедуры от нелицензированного "специалиста" составляла 800 долларов. В ходе операции был использован филлер Био-алькамид, печально известный из-за побочных эффектов. Он не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

После процедуры женщину начало сильно тошнить. Она обратилась к врачам, ей поставили диагноз пневмония и прописали антибиотики. После приема лекарства Алонсо начала задыхаться, ее срочно госпитализировали.

К моменту прибытия в больницу ее состояние ухудшилось. Врачи ввели женщину в состояние искусственной комы. Спустя месяц она вышла из комы, но у нее начались проблемы с речью и мелкой моторикой.

Проводившая операцию "специалист" привлечена к ответственности за медицинскую практику без лицензии и причинение серьезных телесных повреждений.

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