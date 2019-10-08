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Женщина сэкономила на увеличении ягодиц и впала в кому (фото, видео)

14:52, 08 октября 2019
Зарубежные новости
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Женщина попала к фейковому доктору / Скриншот

Так, ей провели операцию на дому, вколов синтетический филлер в ягодицы, передает Daily Mail.

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Стоимость процедуры от нелицензированного "специалиста" составляла 800 долларов. В ходе операции был использован филлер Био-алькамид, печально известный из-за побочных эффектов. Он не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

После процедуры женщину начало сильно тошнить. Она обратилась к врачам, ей поставили диагноз пневмония и прописали антибиотики. После приема лекарства Алонсо начала задыхаться, ее срочно госпитализировали.

К моменту прибытия в больницу ее состояние ухудшилось. Врачи ввели женщину в состояние искусственной комы. Спустя месяц она вышла из комы, но у нее начались проблемы с речью и мелкой моторикой. 

Проводившая операцию "специалист" привлечена к ответственности за медицинскую практику без лицензии и причинение серьезных телесных повреждений.

Ранее в Индии жителю города Сагар удалили роговую кератому, или так называемый "дьявольский рог", размер которого составил более десяти сантиметров.

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Теги: #операция