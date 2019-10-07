Названы самые безопасные страны в случае апокалипсиса, вызванного мировой эпидемией

Ученые составили список стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Ученые рассказали, в каких странах можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией.

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Так, исследователь Ник Уилсон заявляет, что открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества. Об этом сообщает Science Alert.

По словам ученого, в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы, например, окажется на острове, который естественным образом изолирован от распространения инфекции, он может значительно увеличить шансы на выживание.

Так, надежным убежищем в случае апокалипсиса могут стать Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Ранее ученые предупредили, что миру грозит самая смертельная в истории пандемия.