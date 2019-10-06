Ученые создали кепку для борьбы с облысением (фото)

Кепка исцеляет лишь тех, кто лишился волос сравнительно недавно.

Американские ученые из Висконсина разработали бейсболку, которая может помочь не лысеть.

Об этом пишет hyser.

Читайте такжеНазваны простые ежедневные способы, как похудетьОтмечается, что прототип этого целительного головного убора испробовал сначала отец главного разработчика. Мужчина облысел 2 года назад. Но через месяц после того, как он стал носить специальную кепку, рост его волос возобновился.

Правда, как утверждают ученые, облысевшим довольно давно, бейсболка не поможет. Кепка исцеляет лишь тех мужчин, которые лишились волос сравнительно недавно. Принцип работы кепки такой: при носке она «будит» неактивные волосяные фолликулы, а новых не создает.

В основе кепки – пластырь, сделанный из гибкого пластика. Когда пластырь фиксирует движение тела, он вырабатывает небольшой электрический заряд.

Разработка полностью состоит из электропроводящей ткани с трибоэффектом и сейчас предстоят испытания на добровольцах.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые смогли имплантировать воспоминания в мозг птички.