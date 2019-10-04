Врачи впервые спасли младенца с мозгом без черепа (фото)

Через несколько месяцев доктора планируют еще раз прооперировать мальчика.

В американском городе Гарфилд, штат Нью-Джерси, родился мальчик Лукас с недостающей частью черепа.

Такой врожденный порок называется экзенцефалией. Но ребенок выжил, вопреки прогнозам врачей, передает New York Post.

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Врачи еще при проведении УЗИ говорили матери, что ребенок может не прожить и дня, и предлагали сделать аборт. Однако родители решились на роды и подготовили к вероятной смерти младенца трех своих маленьких дочерей.

Но Лукас выжил, его поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных, и семье позволили забрать его домой. Врачи больницы провели уникальную операцию, и ребенок смог жить.

Теперь через несколько месяцев доктора планируют еще раз прооперировать мальчика, чтобы реконструировать его череп.

Ребенку недавно исполнилось семь месяцев. Юный американец считается первым ребенком с экзенцефалией, сумевшим прожить так долго. Лукас чувствует себя хорошо.

Ранее в индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.