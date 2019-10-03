Названы простые ежедневные способы, как похудеть

Ученые из Университета Массачусетса пришли к выводу, что люди потребляют за день на 300 ккал больше, когда едят перед телевизором.

Врач Александр Мясников заявил, что одним из важных условий для долголетия является отсутствие лишнего веса.

Существуют очень простые способы сократить количество калорий в своем рационе, чтобы стать стройнее, передает MedikForum.

Утром - два яйца, в обед - овощной суп. Такая пища хорошо заполняет желудок и насыщает. Следуя правилу употреблять на завтрак яйца, а в обед суп, можно уменьшить количество калорий, потребляемых в течение дня без необходимости голодать.

Дергайте ногами. Если есть привычка двигать ногами, сидя за рабочим столом, лучше не сдерживаться. Исследования показывают, что люди, которые часто шевелят ногами, ежедневно сжигают на 350 килокалорий больше.

Ешьте в одиночестве. Американский диетолог Брайан Вансинк обнаружил удивительную связь: оказывается, когда человек обедает в компании с родными или гостями, он может съедать на 96% килокалорий больше, чем когда ест один и больше сосредоточен на процессе принятия пищи.

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Не ешьте на кухне. Наблюдения говорят, что когда люди едят в обстановке, видя кастрюли и сковородки с едой, они употребляют больше калорий.

Не ешьте перед телевизором. Ученые из Университета Массачусетса пришли к выводу, что люди потребляют за день на 300 ккал больше, когда едят перед телевизором. Специалисты советуют смотреть телевизор, стоя на ногах или шагая.

Считайте чипсы и крекеры. Всем хочется вредной еды. В случае с чипсами и другими снэками не нужно есть их прямо из упаковки - лучше отсчитать порядка 15 штук и положить их себе в тарелку.

Ешьте орехи. Употребление орехов поддерживает длительное чувство сытости. Горсть орехов позволяет ежедневно «экономить» порядка 350 килокалорий.

Возьмите посуду меньшего размера. Если начать пользоваться тарелками, которые на 20% меньше, это позволяет уменьшить и количество потребляемой пищи. Ежедневно таким образом можно приучить себя съедать на 400 ккал меньше.

Ешьте медленно. Согласно данным, полученным в экспериментах, люди, которые начинают есть медленнее, добиваются сокращения рациона до 500 килокалорий в день.