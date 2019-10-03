Обнаружен неожиданный признак скорой смерти

Фрагментирование долгих упражнений на более короткие периоды оказалось тревожным признаком.

Американские ученые пришли к выводу, что переход от продолжительной физической активности к частым и коротким тренировкам может рассматриваться как признак повышения риска преждевременной смерти.

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Так, исследователи на протяжении восьми (с 2007 по 2015 год) лет наблюдали за продолжительностью тренировок более 500 пожилых людей, передает MedicalXpress.

Специалисты выяснили, что фрагментирование долгих упражнений на более короткие периоды оказалось тревожным признаком, указывающим на скорую болезнь или угрожающие жизни состояния.

Из 548 исследованных участников 487 были живы в конце 2017 года, а 61 умерли. Те, кто остался в живых, занимались упражнениями в среднем дольше умерших. В то же время увеличение уровня фрагментации физической активности на 10% повышало смертность на 49%.

Ранее исследования, проведенные на атлетах, показали, что после интенсивных физических тренировок мозг спортсменов также демонстрирует признаки истощения.