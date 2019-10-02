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Названы пять причин раннего старения

15:09, 02 октября 2019
Зарубежные новости
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Какие факторы могут влиять на старение / фото newsru.co.il

Эксперты выделяют несколько причин такого преждевременного старения, передает MedikForum.

Стресс. По мнению специалистов,   стрессовый фактор является первой причиной преждевременного старения организма в целом и кожи в частности. 

Дефицит качественного сна. Несбалансированное питание, будничные стрессы, отсутствие баланса между обилием работы и отдыхом, обилие информации из гаджетов мешают организму полноценно расслабляться в ночное время. В результате он не может получить полную перезагрузку, истощается. Между тем, именно во сне в нем активно вырабатываются гормоны молодости и красоты: мелатонин и гормоны роста. Чтобы долго не стареть, спать нужно достаточно, засыпать в одно и то же время, лучше всего – до наступления полуночи.

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Дряблые мышцы. Отсутствие мышечной нагрузки приводит к потере тонуса в мышцах, их обвисанию, одряблению и в итоге - к телесному старению. Ученые отмечают, что любая мышечная активность способствует выработке гормонов, обеспечивающих телу молодость. 

Плохое питание. Прежде всего, с ранним старением современных людей специалисты связывают употребление продуктов глубокой переработки, а также трансжиров. Эта пища не обеспечивает клетки нужным количеством микроэлементов и в результате без должного питания клетки начинают хуже работать и обновляться.

Вредные привычки. К привычкам, которые старят людей раньше времени, эксперты относят, в частности, депрессивное восприятие действительности, которое отражается на внешности в виде специфической мимики, делающей лицо старше. Также в этом перечне - отсутствие физической нагрузки, сутулость и неправильное положение тела во время сна, постоянная работа с гаджетами, нарушающая положение головы.

Ранее эксперты назвали продукты, ускоряющие старение.Среди них - сладости, колбасные изделия, трансжиры и молоко.

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Теги: #старение