Опровергнута связь между красным мясом и раком

Группа ученых из нескольких стран не нашла связи между потреблением отдельных видов мяса и развитием опасных болезней.

Четыре метаанализа, в которых были собраны данные по шести миллионам человек, не подтвердили связи между приемом в пищу красного и переработанного мяса и смертностью от всех причин, а также риском образования раковых опухолей.

Статья об этом опубликована в издании Annals of Internal Medicine, передает Naked Science.

Четыре года назад специалисты из Международного агентства по борьбе с раком провели масштабное исследование, которое показало, что порция в 50 граммов переработанного мяса ежедневно на 18 процентов повышает риск развития рака прямой кишки. Также была обнаружена взаимосвязь между потреблением переработанного мяса и уровнем заболеваемости другими видами рака.

На основании этого исследования, проведенного в 10 странах, переработанное мясо было причислено к группе подтвержденных канцерогенов. Тогда же онкологи отнесли красное мясо к возможным канцерогенам. Однако множество других исследований никакой корреляции между потреблением мяса и раковыми заболеваниями не находили.

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Чтобы определиться в вопросе вреда мяса для человека и его канцерогенности, ученые из восьми стран создали исследовательский консорциум NutriRECS. Исследователи проанализировали массив статей о влиянии красного и переработанного мяса.

Статьи были взяты из четырех различных библиографических баз данных начиная с момента появления этих баз и до июля 2018 года включительно. К переработанному мясу ученые отнесли копченое, соленое и сушеное мясо, а также продукты из мяса с добавлением консервантов и сроком хранения не менее полугода. Во время анализа ученые не обнаружили статистически значимой корреляции между потреблением мяса и развитием раковых, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Полный или частичный отказ от этих разновидностей мяса может незначительно (на считаные доли процента) снижать риск появления опухолей. Основываясь на результатах метаанализа, исследователи рекомендовали всем потреблять красное и переработанное мясо, если это не противоречит их этическим воззрениям.

Авторы работы, однако, отмечают, что поведение испытуемых могло повлиять на результаты. Ученые не исключают вероятности того, что люди могли говорить ученым неправду о своей диете из-за желания дать социально приемлемые ответы или же попросту забыв о каких-то подробностях.

Ранее ученые заявили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника.