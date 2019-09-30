Названы три неочевидных признака рака печени

Эксперты указали на первые симптомы рака печени, которые могут быть довольно необычными.

В случае развития рака печени на ранних стадиях заболевания могут возникать неочевидные признаки. Заметить их можно, только если иметь привычку следить за собой и знать об особенностях организма, а также регулярно обследоваться.

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Специалисты указали на первые симптомы рака печени, которые могут быть довольно необычными, передает MedikForum.

Например, возникает отвращение к еде, из-за чего, соответственно, падает аппетит и человек худеет.

Кроме того, при появлении злокачественной опухоли в печени может возникать необычайно быстрая утомляемость.

Также для данного процесса свойственны повышение температуры тела и тремор.

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