Бездымное государство: главные выводы конференции SRNT 2019

12-14 сентября в Осло состоялась 19-я конференция Society for Research on Nicotine & Tobacco (SRNT). В этом году внимание было уделено вопросам государственного регулирования уровня курения.

Эксперты из Австралии, Италии и Великобритании поделились динамикой решения проблем общественного здоровья, связанных с курением, и рассмотрели сравнительные результаты внедрения регуляторных норм по борьбе с эпидемией.

По данным ВОЗ ежегодно в мире от курения умирает более 8 миллионов человек. Эта цифра продолжает расти – в основном, за счет менее развитых стран, где курение все еще остается частью социальной жизни. Научно-медицинское сообщество уже давно определило данную проблему как одну из глобальных угроз, а важную роль в снижении уровня ее влияния играют действия на государственном уровне.

В рамках SRNT был представлен ряд программ по контролю употребления сигарет, которые уже дали результаты в развитых странах. Так, Лаура Антон (Италия) представила Глобальную сеть служб здравоохранения без табака. В рамках деятельности по управлению курением, представителями организации были разработаны 10 стандартов обеспечения медицинскими услугами и систематического подхода к политике в соответствии с Конвенцией по борьбе против табака ВОЗ. За 15 лет концепция GNTH была успешно применена в медицинских центрах в более чем 20ти странах.

Опыт Австралии был представлен профессором Рене Биттун. Разработанный с целью сокращения курения в условиях стационаров протокол Tobacco Free Detox Unit направлен на решение конфликта между пациентами, продолжающими курить, и персоналом больниц. Спикер отметил, что большинство пациентов объясняли использование сигарет в больницах необходимостью психологической разрядки. Протокол помог обучить персонал клиник управлению никотиновой зависимостью. При поступлении, всех пациентов информировали о природе никотиновой зависимости и методах заместительной терапии. В результате лишь единицы срывались и возвращались к курению.

Также были затронуты темы предупредительных мер – лозунгов и картинок на пачках с сигаретами. Эксперты сошлись во мнении, что обычные сообщения не вызывают желания отказаться, не работают и пугающие штампы вроде «курение вызывает рак». Более эффективным считается альтернативный подход. Так, женщинам больше подходят поощрительные сообщения, к примеру, «когда вы бросите курить, у вас улучшится состояние кожи».

По мнению Клайва Бейтса, руководителя практики консультирования и защиты общественных интересов Counterfactual Consulting, необходимо оценивать влияние альтернативных продуктов на продажи сигарет. Он считает, что государство должно использовать данные о продажах и налогах от государственных органов: «имея дело с глобальным рынком никотина на 800 миллиардов долларов, множество данных о динамике рынка часто упускается из виду учеными и регуляторами. Выявление и доступ к таким доказательствам, а также включение их в мониторинг рынка, должно быть государственным приоритетом».

Многие докладчики отмечали, что в большинстве стран все еще распространены мифы о никотине как основной причине возникновения связанных с курением заболеваний. Но наибольший вред организму наносят 7000 вредных химических веществ, которые выделяются с дымом сигареты. Поэтому эффективным в процессе отказа от курения было определено использование альтернативных продуктов, исключающих образование дыма. Для комфортного перехода курильщики могут использовать один из видов продуктов сниженного риска: пластыри, жвачки, аэрозоли, электронные системы доставки никотина. Последние делятся на электронные сигареты и системы нагрева табака и позволяют снизить уровень выделяемых вредных веществ на 95% в сравнении с обычными сигаретами. При этом, эксперты настаивают на том, что «если вы не курите, не начинайте, если вы курите – бросайте, если не готовы бросать – уменьшайте вред при помощи использования электронных альтернатив».