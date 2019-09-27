Физические тренировки загружают мозг - ученые

Физические упражнения способны утомлять мозг не меньше умственных.

Исследования, проведенные на атлетах, показали, что после интенсивных физических тренировок мозг спортсменов также демонстрирует признаки истощения.

Статья об этом опубликована в журнале Current Biology, передает Naked Science.

Работа продемонстрировала неочевидную связь между умственными и физическими усилиями: и то, и другое требует когнитивного контроля деятельности. «Вам необходимо контролировать автоматический процесс, который заставляет вас останавливаться при болях в мышцах или суставах», — объясняет один из ученых.

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Для исследования ученые отобрали 37 спортсменов, выступающих в силовых видах спорта. Средний возраст испытуемых составлял 35 лет. Участников эксперимента поделили на две группы. Спортсмены из первой проходили следующий цикл: 2 недели тренировок с нормальной для каждого испытуемого интенсивностью, неделя тренировок с уменьшенной интенсивностью, 3 недели тренировок с повышенной на 40% интенсивностью и снова неделя «разгрузочных тренировок». Вторая группа выступала в качестве контрольной: спортсмены проходили аналогичный цикл, но на третьем этапе у них были тренировки не с повышенной, а с нормальной интенсивностью.

Исследователи контролировали физическую работоспособность испытуемых во время упражнений на велосипеде в разгрузочной фазе. Также при помощи анкет каждые два дня оценивалась субъективная оценка усталости спортсменов. Также было проведено поведенческое тестирование и функциональная магнитно-резонансная томография головного мозга.

Физическая перегрузка на третьем этапе цикла заставила спортсменов чувствовать себя более утомленными. В стандартных поведенческих тестах атлеты из первой группы вели себя более импульсивно, предпочитая более крупной, но отложенной награде более быструю. ФМРТ, в свою очередь, показала, что у «перегруженных» спортсменов ухудшалась активация латеральной префронтальной коры головного мозга — области, которая вовлечена в планирование сложного когнитивного поведения и принятие решений.

Ранее ученые выяснили, с какого возраста начинается старение. В среднем это 50-55 лет.