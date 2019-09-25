Электронные сигареты: скрытые угрозы или возможности, сравнение использования в США и Великобритании

Грамотный подход к регулированию электронных сигарет позволил врачам в Великобритании рекомендовать пациентам переход на электронные сигареты при отказе от курения и за несколько лет снизить уровень курения до 14,7% среди взрослого населения.

По сообщению CNN, в США около 500 подростков поступили в больницы с одинаковыми симптомами: затрудненное дыхание, боль в груди, заболевания желудочно-кишечного тракта. По предварительному отчёту Администрации по контролю за пищевыми продуктами США (FDA), анализ показал наличие в аэрозоле нелегальных жидкостей, которыми пользовались потерпевшие – тетрагидроканнабинола (ТГК), психоактивного компонента марихуаны. Также остаются вопросы к качеству ароматизаторов, которые использовались в жидкости для вейпа. В результате администрация Президента приступила к разработке плана по внедрению запрета на продажи жидкостей. Действительно ли они содержат угрозу для здоровья и какими могут быть последствия введения запретов, разбираемся ниже.

Основным аргументом является распространение электронных сигарет в США среди подростков. Однако, данная ситуация не характерна для многих других стран. По словам профессора Бонни Халперн-Фалшера из Стэндфордского медицинского университета, в Великобритании электронные сигареты рассматриваются не как продукт инициации среди молодежи, а как средство для отказа от курения среди взрослого населения.

Популярность вейпов в США среди подростков велика – более 25% учеников старших классов пользуются электронными сигаретами. В то время как в Великобритании 3,3% в возрасте от 11 до 18 лет используют электронные сигареты «меньше, чем раз в неделю», а 1,6% – минимум раз в неделю. Во многом разница обусловлена доступной рекламой таких продуктов, поскольку выбор ароматизированных жидкостей в США и Великобритании идентичен.

Существует и несколько других важных отличий. Директива ЕС по использованию табачных продуктов 2016 года накладывает ограничения на производство, маркировку и рекламу данной категории продуктов. Вы можете увидеть рекламу электронных сигарет в местах, предназначенных для аудитории взрослых курильщиков, но вы не увидите ее в социальных сетях или по телевидению. Более того, содержание никотина в электронных сигаретах в Великобритании строго контролируется (не более 20 мг/мл). В США некоторые продукты содержат до 59 мг/мл, что делает их сильнодействующими. А именно зависимость от никотина является основной причиной курения.

По данным исследовательской компании Euromonitor, около 35 миллионов человек во всем мире используют электронные сигареты или системы нагрева табака. Они удовлетворяют потребность в никотине, при этом устраняя воздействие смол и токсинов, выделяющихся со сгоранием табака.

Основываясь на отчетах Public Health England и результатах исследований, при использовании электронных систем выделяется на 95% меньше вредных веществ в сравнении с обычными сигаретами.

Линда Баулд, профессор общественного здравоохранения в Эдинбургском университете, утверждает, что не нужно забывать о взрослых, которые пытаются бросить курить с помощью вейпов: «Все большее число американских подростков пробовали или недавно использовали ароматизированные жидкости. Но, запрещая эти продукты, предлагаемая политика США не учитывает, что ароматизаторы являются важной частью процесса отказа от курения среди взрослых курильщиков».

В то же время, использоваться должны те жидкости, которые регулируются государством. Рекомендуется не приобретать жидкости «с рук», уточнять наличие масла TГК и добавления каких-либо других веществ к продуктам, приобретенным в магазинах. Не рекомендуется самостоятельно «модифицировать» жидкость с помощью ТГК-содержащих препаратов, а в случае возникновения симптомов (кашель, одышка, боль в груди), обратиться к специалисту.

Дан Марчант, один из основателей UKVIA (Ассоциация британской индустрии вейпинга), говорит, что, запрещая такие продукты, существует риск создания «черного рынка». Он настаивает, что, как показала практика полувековой борьбы с курением, запреты не работают, работает регулирование.

Грамотный подход к регулированию электронных сигарет позволил врачам в Великобритании рекомендовать пациентам переход на электронные сигареты при отказе от курения и за несколько лет снизить уровень курения до 14,7% среди взрослого населения. При этом, среди подростков в стране используют электронные сигареты менее 1% тех, кто не курил ранее.