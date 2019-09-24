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В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками (фото)

20:14, 24 сентября 2019
Зарубежные новости
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Вместе с девочкой родился здоровый мальчик / vsn.com.ua

Читайте также74-летняя женщина родила двойнюОб этом сообщает The Mirror.

Младенец появился на свет в одной из государственных индийских больниц.

Вместе с девочкой 24-летняя женщина родила здорового мальчика. Врачи предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились.

Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.

Дополнительные конечности собираются удалить с помощью операции / mirror.co.uk

Как ранее сообщал УНИАН, в Ривне 12-летняя девочка родила ребенка.

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Теги: #Индия