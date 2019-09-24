В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками (фото)

Мать ребенка за время беременности ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.

Читайте также74-летняя женщина родила двойнюОб этом сообщает The Mirror.

Младенец появился на свет в одной из государственных индийских больниц.

Вместе с девочкой 24-летняя женщина родила здорового мальчика. Врачи предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились.

Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ривне 12-летняя девочка родила ребенка.