В Германии похмелье признали болезнью

Суд принял такое решение на фоне открытия в Мюнхене ежегодного фестиваля пива Октоберфест.

Суд во Франкфурте-на-Майне рассмотрел дело против производителя средств против похмелья и постановил, что это состояние является болезнью.

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Компания обвинялась в том, что она делает "незаконные заявления" о том, что ее продукция способна предотвратить или вылечить "заболевание", передает BBC News.

Под болезнью суд подразумевал любое, "даже малое или временное" изменение самочувствия к худшему. Под это определение, таким образом, попадают недомогания, ассоциирующиеся с похмельем: головные боли, тошнота, усталость.

Суд принял такое решение на фоне открытия в Мюнхене ежегодного фестиваля пива Октоберфест.

Ранее британские ученые выяснили, что употребление даже около 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли и самоконтроля у здоровых людей.