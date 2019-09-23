Foreign Policy: Мир катится к апокалипсису в болезнях, но всем плевать

Смертельные эпидемии, вызванные доселе неизвестными вирусами и бактериями, дорого обходятся мировой экономике, однако это не побуждает политических лидеров действовать.

Новый независимый отчет, составленный по заказу Генерального секретаря ООН предостерегает, что существует «реальная угроза» начала пандемии, которая охватит всю планету Земля. Ее жертвами могут стать до 80 миллионов человек. Смертельный патоген, который распространяется по всему миру через воздух, способен сократить глобальную экономику на 5%. И мы к этому не готовы.

Об этом пишет Foreign Policy, добавляя, что анализ был проведен независимой панелью Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), которая была создана в прошлом году в ответ на запрос офиса Генерального секретаря ООН. Ее создали вместе Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения.

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Панель возглавляют бывший председатель ВОЗ, экс-премьер-министр Норвегии Гру Гарлем Брундтланд и председатель международного «Красного Креста» Елхадж Ас Си. GPMB оценила экспертные исследования и на основе этих оценок опубликовала ужасный вывод относительно политического, финансового и логистического состояния готовности к началу пандемий.

«Готовность подорвана отсутствием длительной политической воли на всех уровнях», - говорится в отчете.

«Также национальные лидеры реагируют на кризисы в сфере здравоохранения, когда страх и паника дорастают до высокого уровня. Но большинство стран не тратят существенные усилия и ресурсы на то, чтобы не позволить вспышкам перерасти в катастрофы», - отмечено в документе.

Это горькое утверждение неоднократно озвучивали много раз ранее. Однако, оно сталкивалось с глухотой политических лидеров, финансовых корпораций или международных институтов. И нет никаких причин надеяться, что на этот раз ситуация вдруг изменится. Обидно осознавать, что только реально сокрушительная пандемия гриппа или какого-то неизвестного до сих пор микроба заставит мировых лидеров воспринимать микроскопические угрозы серьезно.

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В мае 1989 года нобелевский лауреат Джошуа Ледерберг собрал других награжденных премией и ярких борцов с вирусами на трехдневную встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить большую гипотезу о появлении вирусов, не известных человечеству. Развитие гражданской авиации означало, что вспышка новой заразы в определенном глухом месте может быстро распространиться на большие города и другие страны. На тот момент взрывная эпидемия ВИЧ/СПИД привлекала внимание к вопросу: «Если неизлечимый вирус может отобрать жизнь миллионов людей, какие еще угрозы нас ожидают?». Институт медицины Национальной академии наук США был настолько впечатлён встречей, что вынес вопрос за пределы одних только вирусов на уровень всех угроз со стороны микроорганизмов. В 1992 году он призывал готовиться к битве в специальном отчете, которым всерьез заинтересовалась администрация президента Билла Клинтона. В 1996 году было формально определено, в каких случаях вспышка болезни считается угрозой для национальной безопасности.

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Что изменилось с тех времен? Большое количество неизвестных вирусов вроде тех, которые в 2003 году вызвали эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), убивают людей и животных по всему миру. За семь лет (с 2011 до 2018) ВОЗ боролась против 1483 эпидемий. А цена заражения в сочетании с ущербом для экономики в целом возросла, на что указывает отчет GPMB и данные Всемирного банка. В 2003 году эпидемия SARS стоила глобальной экономике 40 миллиардов долларов. В 2009 свиной грипп нанес ущерб на 50 миллиардов долларов. А в 2014-2016 эпидемия эболы в Западной Африке стоила 53 миллиарда. Пандемия гриппа масштабов 1918 года сегодня нанесла бы удар по мировой экономике в три триллиона долларов, сократив глобальный ВВП на 4,8%.

С экономической точки зрения, богатые страны оказались наиболее устойчивыми к последним вспышкам болезней. Прогноз GPMB говорит, что такие страны, как США и Германия могут пережить сокрушительные эпидемии, потеряв меньше чем 0,5% ВВП. Но бедные страны, такие как Индия, Россия и страны Центральной Африки, могут потерять более чем 2% ВВП от такой же гипотетической пандемии. Этот риск возрастает.

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Климатические изменения усиливают вероятность вспышек болезней. Поскольку рост температуры и влажности вызывают рост популяции насекомых, способных переносить вирусы и бактерии. Глобальное потепление заставляет водоемы задыхаться под токсичными водорослями, наполняет аграрные поля смертельными грибками и меняет миграционные привычки птиц и животных. Все это позволяет опасным микробам осваивать новую географию.