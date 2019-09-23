Всего одна простая гигиеническая процедура спасает миллионы людей от смерти - ученые

Чем чаще вы моете руки, тем больше шансов избежать развития различных заболеваний.

Группа ученых из Мичиганского университета (США) провела ряд экспериментов и наблюдений, после чего пришла к выводу: правильное мытье рук способно спасти миллионы людей от смерти.

По словам ученых, от некачественного мытья рук в мире умирает по меньшей мере миллион людей на планете. В основном, говорят врачи, грязные руки приводят к диарийным болезням, болезням желудочно-кишечного такта (ЖКТ) и к респираторным заболеваниям, передает MedikForum.

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Мичиганские ученые пригласили для своего эксперимента 3,7 тыс. человек. Они наблюдали за людьми некоторое время, после чего выяснили, что только 5% из всех участников соблюдали правильные условия мытья рук - они мыли руки с мылом, которое убивает микробов. Более 30% участников эксперимента не пользовались мылом и мыли руки только водой. Остальные не обращали внимания на состояние рук и не мыли их.

Ученые констатировали тот факт, что те, кто не мыл руки, чаще имели проблемы с инфекционными заболеваниями. У тех же, кто употреблял во время процедуры мыло, частота заболеваний снизилась на 80%.

Правильный уход за руками, отметили специалисты, уменьшает риск заболеваний ЖКТ более чем на 30%, а респираторных заболеваний - на 20%.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что гигиена рук должна занимать не менее 30 секунд с обязательным использованием мыла. Также они отметили, что нельзя открывать кран умывальника или ручку двери в общественных туалетах без использования салфеток.

Ранее ученые выяснили, что плохая гигиена полости рта почти в три раза увеличивает риск эректильной дисфункции.