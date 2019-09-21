Ученые нашли бактерию, вызывающую у непьющих людей "болезнь пьяниц"

Из-за бактерии у людей развивается жировая болезнь печени, которая может привести к циррозу.

Исследователи из Столичного института педиатрии в Пекине нашли связь между заражением бактерией Klebsiella pneumonia, которая продуцирует алкоголь, и неалкогольной жировой болезнью печени.

Об этом сообщает Naked Scince со ссылкой на научную работу.

В норме печень человека практически не содержит жировой ткани. Однако под воздействием различных факторов, как внешних (например, прием гепатотоксичных лекарств, злоупотребление алкоголем), так и внутренних (нарушение обмена веществ, некоторые заболевания), может развиться стеатоз. Это явление, при котором клетками печени начинает накапливаться жир, постепенно приводит к хроническому воспалению, появлению рубцовой ткани и, в конце концов, к циррозу.

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Klebsiella pneumonia — широко распространенный микроорганизм, обитающий повсюду в окружающей среде, в том числе в почве и воде. Попадая в различные органы или кровь человека, эта палочка может вызывать тяжелые состояния у больного.

Впервые связь этой бактерии и неалкогольной жировой болезни печени заподозрили, когда у непьющего пациента обнаружили такие показатели, как будто перед обследованием он выпивал 15 стопок виски. Биопсия печени показала тяжелую стадию НАЖБП, а лечение не давало нужного эффекта. Проверив образцы кала, ученые обнаружили, что количество бактерий k. pneumonia превышало нормальное в 900 раз.

Чтобы проверить, уникален ли этот случай, ученые сравнили показатели у двух групп испытуемых: 43 больных НАЖБП и 48 здоровых по этому параметру. Выяснилось, что у 60 % больных наблюдался высокий уровень бактерий, которые производили алкоголь в объемах выше нормы. У контрольной группы такие показатели оказались только у шести процентов. «Мы были удивлены, что бактерии могут производить столько алкоголя», — говорит ведущий автор исследования, доктор Цзин Юань.

Во второй части эксперимента авторы заразили одну группу мышей k. pneumonia, а вторую — поили алкоголем. Через четыре недели появились первые признаки интоксикации органа у обеих групп, а через два месяца уже образовались рубцы в ткани печени.

«Эти бактерии повреждают вашу печень так же, как алкоголь, за исключением того, что у вас нет выбора», — указывает доктор Юань.

У зараженных микроорганизмом грызунов признаки алкоголизации проявляются только если организм получил достаточно сахара. Это поможет лучше дифференцировать те случаи НАЖБП, которые связаны именно с бактерией. «Пациенты-носители этих бактерий будут иметь определяемое количество алкоголя в крови после употребления простого раствора глюкозы», — поясняет доктор Юань.

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Пока непонятно, почему у одних людей k. pneumonia вызывает сильную алкогольную реакцию, а у других нет. «Вполне вероятно, что эти конкретные бактерии попадают в организм человека через некоторые носители из окружающей среды, такие как пища», — предполагает соавтор исследования, доктор Лиу. «Но я не думаю, что носители распространены, иначе мы могли бы ожидать гораздо более высокий уровень НАЖБП. Кроме того, некоторые люди могут иметь кишечную среду, которая больше подходит для роста и колонизации K. pneumoniae, чем другие из-за их генетики».

Вирус, который убивает k. pneumonia, уменьшил развитие НАЖБП у инфицированных этой бактерией мышей. Ученые полагают, что в перспективе на ранних стадиях заболевание можно будет успешно лечить.

«На ранних стадиях жировые заболевания печени обратимы», — указывает доктор Юань. «Если мы сможем определить причину рано, мы сможем лечить и даже предотвращать повреждение печени». Пациенту, с которого началось изучение этой проблемы, помогли прием антибиотиков и изменение диеты.

Вопросы профилактики и лечения жировой болезни печени более чем актуальны: различными формами заболевания страдает около четверти населения развитых стран.

Как сообщал УНИАН, бактерия, заставляющая плоть гнить заживо, распространяется из-за глобального потепления.