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Кровь девушки посинела после приема обезболивающего (фото)

17:21, 19 сентября 2019
Зарубежные новости
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Полученная кровь была темно-синего цвета / фото The New England Journal of Medicine

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Девушка в надежде унять боль купила местное обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта, передает Daily Mail.

Позже она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью.

Медики взяли у пациентки кровь из артерии. Они были шокированы, поскольку полученная кровь была темно-синего цвета. Кожа и ногти девушки также имели такой оттенок. Врачи поставили диагноз "метгемоглобинемия". Причиной стала слишком большая доза обезболивающего с бензокаином.

Ранее японские ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском смерти.

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Теги: #кровь