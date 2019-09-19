Кровь девушки посинела после приема обезболивающего (фото)

Сейчас пациентка проходит лечение и чувствует себя намного лучше.

Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка стала синей после того, как она приняла средство от зубной боли.

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Девушка в надежде унять боль купила местное обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта, передает Daily Mail.

Позже она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью.

Медики взяли у пациентки кровь из артерии. Они были шокированы, поскольку полученная кровь была темно-синего цвета. Кожа и ногти девушки также имели такой оттенок. Врачи поставили диагноз "метгемоглобинемия". Причиной стала слишком большая доза обезболивающего с бензокаином.

Ранее японские ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском смерти.