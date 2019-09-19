Кровь девушки посинела после приема обезболивающего (фото)
17:21, 19 сентября 2019Зарубежные новости
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Сейчас пациентка проходит лечение и чувствует себя намного лучше.
Полученная кровь была темно-синего цвета / фото The New England Journal of Medicine
Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка стала синей после того, как она приняла средство от зубной боли.
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Девушка в надежде унять боль купила местное обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта, передает Daily Mail.
Позже она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью.
Медики взяли у пациентки кровь из артерии. Они были шокированы, поскольку полученная кровь была темно-синего цвета. Кожа и ногти девушки также имели такой оттенок. Врачи поставили диагноз "метгемоглобинемия". Причиной стала слишком большая доза обезболивающего с бензокаином.
Ранее японские ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском смерти.
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