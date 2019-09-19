В России в поликлинике появились талоны "просто спросить" (фото)
15:04, 19 сентября 2019Зарубежные новости
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Опция "просто спросить" есть и в других регионах РФ.
Талон "просто спросить" / facebook.com/obschestvo.rianovosti
В России в Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить".
Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.
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"За это время ею воспользовались более 500 граждан. После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора", — добавили в российском министерстве.
Самые часто задаваемые вопросы: как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист.
По данным ведомства РФ, опция "просто спросить" есть и в других регионах.
Ранее сообщалось, что во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому.
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