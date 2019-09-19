Миру грозит самая смертельная в истории пандемия

Смертельная вспышка такого недуга может убить от 50 до 80 миллионов человек по всему миру менее чем за два дня.

Согласно данным ВОЗ, "Болезнь Икс" - заболевание, которое грозит международной пандемией и может быть вызвано патогеном, который в настоящее время неизвестен.

Поэтому существует план исследований и разработок с целью обеспечить всю возможную подготовку к появлению такой болезни, передает "КП".

Поэтому существует список приоритетных болезней, за которыми следят тщательнее всего: это грипп, вирус Эбола, Денге и Зика. Опасность представляют и супербактерии.

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Эксперты предупреждают, что смертельная вспышка такого недуга может убить от 50 до 80 миллионов человек по всему миру менее чем за два дня.

Совет по мониторингу глобальной готовности заявил, что мир сейчас находится под "острым риском" пандемий.

"Быстроразвивающийся патоген способен убивать десятки миллионов людей, разрушать экономику и дестабилизировать национальную безопасность", - сказано в отчете.

В докладе говорится, что, поскольку мир стал более взаимосвязанным, заболевание может распространиться по всей планете в течение 36-50 часов.

Ранее ученые предупредили, что любителям суши грозят супербактерии.