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Один продукт помогает худеть на 80% эффективнее - ученые

17:11, 18 сентября 2019
Зарубежные новости
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Названа польза йогурта / фото pixabay.com

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в International Journal of Obesity, передает MedikForum.

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Ведущий автор исследования, профессор Майкл Земель, утверждает: натуральный йогурт без сахара является одним из первоклассных борцов с набором веса. По его словам, потребление трех стандартные порций йогурта в день насыщают организм кальцием, который «дает организму сигнал о том, что все нутриенты на месте, и нет нужды копить жир».

Исследование профессора Земеля показало, что люди, которые используют йогурт как перекус и придерживаются питания, в котором стараются ограничивать калории (не более 1200 ккал в день), - худеют эффективнее, чем люди, которые сидят на строгой диете с более низким уровнем калорий и без перекусов. В частности, те добровольцы, которые ели йогурты, потеряли в итоге на 22% больше веса и на 81% больше жира на животе.

Кроме того, потребление йогурта худеющими позволяет им сохранять больше мышечной массы, что также важно для потери веса.

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