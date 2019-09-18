Один продукт помогает худеть на 80% эффективнее - ученые

Те добровольцы, которые ели йогурты, потеряли в итоге на 22% больше веса и на 81% больше жира на животе.

Употребление натурального или греческого йогурта делает усилия, направляемые на похудение, на 80% более эффективными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в International Journal of Obesity, передает MedikForum.

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Ведущий автор исследования, профессор Майкл Земель, утверждает: натуральный йогурт без сахара является одним из первоклассных борцов с набором веса. По его словам, потребление трех стандартные порций йогурта в день насыщают организм кальцием, который «дает организму сигнал о том, что все нутриенты на месте, и нет нужды копить жир».

Исследование профессора Земеля показало, что люди, которые используют йогурт как перекус и придерживаются питания, в котором стараются ограничивать калории (не более 1200 ккал в день), - худеют эффективнее, чем люди, которые сидят на строгой диете с более низким уровнем калорий и без перекусов. В частности, те добровольцы, которые ели йогурты, потеряли в итоге на 22% больше веса и на 81% больше жира на животе.

Кроме того, потребление йогурта худеющими позволяет им сохранять больше мышечной массы, что также важно для потери веса.

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