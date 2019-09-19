Ограничения на электронные сигареты не помогут подросткам, но ударят по взрослым – американские эксперты

Использование электронных сигарет в два раза эффективнее помогает бросить курить, чем другие методы, говорят исследователи.

Американские ученые из R Street Institute выступили против попыток ограничить вейпинг, в частности ввести запрет на использование ароматических добавок в электронных сигаретах.

Об этом пишет The Detroit News. "Наблюдается значительное улучшение здоровья курильщиков, которые переключаются с обычных сигарет на электронные. Речь идет в т.ч. о быстром улучшении функции легких. К тому же использование электронных сигарет в два раза эффективнее помогает бросить курить, чем другие методы", – сообщают исследователи R Street Institute Джесси Келли и Кери Уейд.

Эксперты осознают основные аргументы лоббистов данных запретов – в т.ч. желание оградить подростков от электронных сигарет. Но они уверены: данные запреты не помогут достичь этой цели, а наоборот усилят зависимость молодежи от традиционных, более опасных сигарет.

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"Разработчики данных запретов не смогли доказать их эффективность. В то же время эти запреты замедлят процесс перехода взрослых курильщиков на электронные сигареты", – уверены исследователи R Street Institute.

К тому же запреты формулируются так, что происходит абсолютно ненужная «криминализация» вейпинга, увеличиваются риски попадания молодежи под действие пенитенциарной системы при отсутствии реального состава преступления.

Чтобы избежать данных негативов, но также оградить подростков от электронных сигарет, исследователи R Street Institute предлагают вместо заявленных запретов, во-первых, законодательно установить минимальный возраст покупки электронных сигарет и их комплектующих на уровне 21 года.

И, во-вторых, последовать примеру Федеральной администрации США по контролю за лекарствами, расширив финансирование социальных рекламных кампаний по борьбе с курением. По подсчетам экспертов, каждая из подобных кампаний помогла предотвратить вовлечение в курение от 380 тыс. до 587 тыс. подростков.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины летом 2019 г. предложило законопроект, который приравнивает электронные сигареты к обычным, а также вводит запрет на продажу «жевательного табака», табака для самокруток и использование ароматизаторов в сигаретах.

Ранее глобальное социологическое исследование группы Povaddo, проведенное в 13 странах, показало, что 68% курильщиков готовы перейти с обычных сигарет на альтернативные табачные изделия – электронные сигареты или средства доставки никотина.