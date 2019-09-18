Мужчине удалили 10-сантиметровый "дьявольский рог" (фото)

Кератома является доброкачественным новообразованием.

В Индии жителю города Сагар удалили роговую кератому, или так называемый "дьявольский рог", размер которого составил более десяти сантиметров.

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Новообразование появилось на голове 74-летнего мужчины примерно пять лет назад после того, как он ей ударился, передает Daily Mail.

По словам пациента, нарост не доставлял никаких неудобств, но он просил парикмахера иногда его подпиливать.

После того, как опухоль сильно выросла, мужчина принял решение удалить ее. Отмечается, что операция прошла успешно.

Кератома – доброкачественное новообразование на коже, возникающие из-за кератинизации и уплотнения клеток эпидермиса.