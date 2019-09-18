Врач назвала продукты-"убийцы" сна

Отрицательно на сон влияют все продукты, которые повышают кровообращение.

Проблемы со сном достаточно часто встречаются у людей, живущих в мегаполисе. Причин этому много, и одна из них — еда, отмечают специалисты.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему. Во многих содержится важный для сна триптофан, передает "Вечерняя Москва".

"Это предшественник мелатонина — гормона сна. Он вырабатывается в ночное время, когда темнеет и хочется спать, — с двенадцати до трех, а это основной пик. Чтобы он нормально производился, нужен триптофан. Это аминокислота, которая содержится в основном в продуктах животного происхождения. При этом в основном это тяжелая пища, например, мясо, а его много на ночь не съешь. К легкоусваиваемым можно отнести молоко, но оно не всем подходит. В этом случае нужны кисломолочные продукты: кефир, ряженка или простокваша. Неплохо добавить в них ложечку меда, который обладает расслабляющим действием. Эти продукты должны быть теплыми, но не горячими. Это дает дополнительный расслабляющий эффект. Еще можно отметить бананы. Они содержат серотонин, способствующий успокоению и улучшению настроения. Наряду с ним стоят шоколад, какао, но на ночь их не очень рекомендуют. Вместе с расслабляющим они могут производить и возбуждающее действие. Поэтому эти продукты работают индивидуально для каждого человека", — подчеркнула диетолог.

К продуктам, которые помогают лучше уснуть, Соломатина отнесла и белок яйца. Его необходимо отделить от желтка, содержащего в себе холин — предшественник ацетилхолина. Он действует на активизацию умственной деятельности.

С молоком тоже не все однозначно. Если в одном случае оно помогает некоторым уснуть, то в другом может негативно воздействовать на организм. Например, в случае лактозной неперевариваемости.

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Подобное происходит и в случае употребления кофе. В этом случае все зависит от количества употребляемого напитка.

"Кофе похож по химическому составу на аденозин, который успокаивает. Положительно в отношении сна напиток влияет на кофеманов с большим стажем. У них все больше и больше образуется аденозина в противовес кофеину. Невозможно все время стимулировать нервную систему — организм начинает защищаться. Там, где рецепторы раньше воспринимали кофеин, теперь поглощают в большей степени аденозин. Чем больше человек пьет кофе, тем большая вероятность, что он подействует как успокоительное. Если же употреблять напиток редко, то он будет давать тонизирующий эффект", — поделилась диетолог.

Отрицательно на сон влияют все продукты, которые повышают кровообращение. К ним относятся в том числе и специи: перец, чеснок и имбирь. Они оказывают на организм возбуждающее действие, а в некоторых случаях могут усиливать частоту сердечных сокращений.

"В это число входят и соленые продукты: они притягивают жидкость. Утром человек встает отекшим, с головной болью, а сердцу нужно больше работать, повышается давление. Подобное относится и к алкоголю. Для многих он действует как расслабляющее средство и помогает хорошо засыпать. Но при его употреблении происходит достаточно быстрое просыпание, сбивается фаза сна. Даже человек, который спал очень долго, встает невыспавшимся. В обычных случаях человек встает часа через 2–3, перед началом третьей фазы сна. Но это тоже зависит от количества выпитого. Если человек сделал глоток вина, то от этого ничего особенного не произойдет. Если выпито больше, то эффект будет совершенно обратным. Печени приходится усиленно работать, начинается интоксикация, и происходит нагрузка на весь организм", — рассказала Соломатина.

То же самое происходит после приема тяжелой пищи, например, шашлыка из баранины или говядины. Начинает работать весь организм. Сначала еда лежит в желудке и переваривается, ночью замедляется процесс обмена веществ, а во время сна организм сам должен обновиться. У него проходят свои процессы восстановления.

"Мозг ночью отдыхает. В это время начинаются процессы разрушения патологических белков, восстанавливаются и синтезируются гормоны, ферменты и многое другое. Сон должен быть целебным. Когда человек спит, происходит основная профилактическая работа для организма. Если все эти процессы сбить, то будет не очень хорошо", — заключила врач-диетолог.