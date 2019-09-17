Более 3,3 миллиона американок лишились девственности в результате изнасилования - исследование
Более 3,3 миллиона американок от 18 до 44 лет стали жертвами изнасилования, еще не имея сексуального опыта.
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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Internal Medicine, передает "Нож".
О том, что их принудили к первому сексу, рассказали 6,5 % опрошенных женщин, то есть одна из шестнадцати. В момент, когда над ними совершили насилие, девушкам было около 15 лет, их агрессоры были в среднем на шесть лет старше. В 56 % случаев мужчины давили словами, 26 % пускали в ход физические угрозы. Около 22 % женщин находились в состоянии опьянения.
Девушки, которые начали заниматься сексом по своему желанию, делали это в среднем с 17 лет. В предыдущих исследованиях говорилось, что более 40 % женщин сталкивались с той или иной формой сексуального насилия в течение жизни.