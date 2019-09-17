Обнаружены гены, защищающие от опасной бактерии

Исследование показало, что при определенной генетической мутации люди легче справляются с золотистым стафилококком. Победить эту коварную бактерию помогает усиление работы иммунной системы.

Исследователи из Университета Дьюка в ходе тщательного изучения организма 68 человек доказали, что генетическая мутация может помогать людям в борьбе со смертельно опасным метициллин-устойчивым золотистым стафилококком.

Половина из добровольцев страдала от устойчивой инфекции, а оставшиеся 34 смогли избавиться от этой бактерии у себя в кровотоке всего за 5 дней лечения, передает MedikForum.

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Все добровольцы прошли через секвенирование генома. Оно и продемонстрировало, что у 62% пациентов, избавившихся от инфекции, имелась мутация гена под названием DNMT3A. Аналогичная ситуация наблюдалась всего у 9% пациентов, которые столкнулись с устойчивой формой болезни.

Так, новое исследование продемонстрировало доказательства генетических вариантов, которые помогают жертвам золотистого стафилококка (MRSA) избавляться от коварной инфекции крови. MRSA является разновидностью бактерии, которая демонстрирует резистентность к некоторым антибиотикам широкого профиля, из-за чего ее становятся тяжелее лечить.

При этом она совершенно безвредно обитает на коже приблизительно каждого 30-го человека. Но если MRSA попадает в кровь, то может вызвать жар, озноб и головокружения, а в тяжелых случаях заражения крови, пневмонию и смерть. Особенно опасен MRSA для пациентов в больницах, у которых уже наблюдаются проблемы с иммунитетом.

Ранее ученые выяснили, что прием парацетамола во время беременности статистически связан с повышенным риском развития гиперактивности и дефицита внимания у детей.