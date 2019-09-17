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Ученые выяснили, в каком случае опасно есть яйца на завтрак

13:00, 17 сентября 2019
Зарубежные новости
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Стереотипный завтрак с яйцами - это не просто яйца: в нем также есть продукты с большим количеством насыщенных жиров / фото pixabay.com

Специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление яиц вовсе не значит, что в организме человека появляется переизбыток насыщенных жиров, провоцирующих проблемы с сердцем и сосудами, передает Texas Tech Today.

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Риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, если утром есть яйца, приготовленные на сливочном масле и вприкуску с беконом. Ведь подобный завтрак перенасыщен жирами.

"Стереотипный завтрак с яйцами – это не просто яйца: в нем также есть продукты с большим количеством жиров, такие как бекон или колбаса. Нужно ли их есть вместе? Нет", - говорят ученые.

При этом умеренное употребление яиц без вредных добавок не оказывает негативного влияния на работу сердца и сосудов.

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Теги: #ученые#яйца