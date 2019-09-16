Любителям суши грозят супербактерии - ученые

Ученые предупреждают, что количество антибиотикорезистентных бактерий в рыбе за последние 5 лет выросло в два раза. Это особенно опасно для тех, кто предпочитает употреблять ее в сыром виде.

Любителям японской кухни, особенно суши, грозит повышенный риск заражений антибиотикорезистентными инфекциями. А все потому, что так называемые супербактерии более активно распространяются в морях и океанах, как установили ученые.

Авторы исследования наблюдали за дельфинами и установили, что только в их организме число неизлечимых бактерий за последние 5 лет выросло в два раза, передает MedikForum.

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По мнению исследователей, дельфины являются отличным индикатором всех остальных организмов, обитающих в морях и океанах, которых человек использует в пищу. Но особенная опасность угрожает любителям сырой или неполностью приготовленной рыбы, так как при таком кулинарном методе обработки продукта питания вероятность сохранения жизнеспособных патогенов в нем намного выше.

Любители суши могут столкнуться с бактериальными инфекциями, которые нельзя будет вылечить никакими из ныне имеющихся самых мощных лекарственных препаратов.

Супербактериями называют микроорганизмы, демонстрирующие резистентность к большинству имеющихся антибиотиков.

Ранее американские ученые модифицировали структуру антибиотика ванкомицина таким образом, что он начал уничтожать микробов, выработавших устойчивость к оригинальной версии этого лекарства.