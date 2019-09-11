Ученые нашли способ обратить старение человека

Инъекции гормона роста, по-видимому, улучшают работу защитной системы в организме. Таким образом, процесс старения оказался обратимым.

Международная группа ученых из США и Канады нашла доказательства того, что процесс старения человека можно обратить.

Это, по их словам, возможно благодаря рекомбинантному гормону роста человека под названием rhGH, сообщает MedicalXpress.

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В ходе исследования девять добровольцев получали гормоны роста DHEA, а также лекарства, предотвращающие диабет, который может развиваться как побочный эффект от приема препарата.

Через год у семерых из девяти участников наблюдалось уменьшение жировых отложений в тимусе (вилочковой железе) — органе, в котором созревают иммунные клетки Т-лимфоциты.

Результаты анализа эпигенетических маркеров показали, что все добровольцы стали моложе на два года с биологической точки зрения.

Ранее американские ученые выяснили, что морщины на лице, отчетливо проступающие после 30 лет, могут свидетельствовать о возможном неалкогольном ожирении печени (жировой гепатоз).