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Ученые нашли способ обратить старение человека

17:35, 11 сентября 2019
Зарубежные новости
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Найден способ обратить старение человека / фото newsru.co.il

Это, по их словам, возможно благодаря рекомбинантному гормону роста человека под названием rhGH, сообщает MedicalXpress.

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В ходе исследования девять добровольцев получали гормоны роста DHEA, а также лекарства, предотвращающие диабет, который может развиваться как побочный эффект от приема препарата. 

Через год у семерых из девяти участников наблюдалось уменьшение жировых отложений в тимусе (вилочковой железе) — органе, в котором созревают иммунные клетки Т-лимфоциты.

Результаты анализа эпигенетических маркеров показали, что все добровольцы стали моложе на два года с биологической точки зрения.

Ранее американские ученые выяснили, что морщины на лице, отчетливо проступающие после 30 лет, могут свидетельствовать о возможном неалкогольном ожирении печени (жировой гепатоз). 

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Теги: #ученые#старение