Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом

Исследование, в котором участвовало около 100 мужчин и женщин, показало, что с возрастом в жировой ткани человека уменьшается липидный обмен, что приводит к проблемам с лишним весом.

Набор веса с возрастом — проблема, которую мало кому удается избежать. Лишний вес порождает возникновение болезней сердца и эндокринные нарушения, такие как сахарный диабет. Все эти состояния существенно сокращают жизнь.

Распространено мнение, что увеличение веса в пожилом возрасте связано с малоподвижным образом жизни, и новое исследование отчасти подтверждает эту точку зрения, передает Naked Science.

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Ученые отбирали и анализировали жировые клетки у 54 мужчин и женщин в течение 13 лет их жизни. За это время у всех испытуемых, независимо от того, набрали они вес или похудели, отмечалось снижение липидного обмена в жировой ткани, то есть скорости, с которой молекулы жира расщепляются и запасаются в клетках. Оказалось, что те, кто не компенсировал это употреблением небольшого количества калорий, увеличили свой вес в среднем на 20 процентов.

Исследователи также изучили липидный обмен у 41 женщины, перенесшей операцию по удалению жировой ткани, и оценили, как скорость этого процесса повлияла на их способность поддерживать вес в течение семи лет после процедуры. Результаты показали, что только те, кто имел низкую скорость обмена до операции, смогли увеличить ее и сохранить вес на прежнем уровне. У людей с повышенной скоростью обмена жиров, измеренной до операции, вес начал медленно расти.

По словам ученых, результаты исследования говорят о том, что с возрастом процессы в нашей жировой ткани регулируют изменения массы тела. Оказывается, это не зависит от других факторов. Авторы исследования утверждают, что их работа поможет открыть новые способы борьбы с ожирением.

Ранее ученые заявили, что от сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.