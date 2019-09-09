Названы лечебные свойства водки

Подчеркивается, что при остеохондрозе водку можно принимать лишь наружно.

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Они рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком.

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Медики отмечают, что именно эти компрессы помогают снимать отеки, а также они греют больную область и таким образом происходит избавление от болей, передает MedikForum.

Врачи говорят, что при сильных болях идеальным лекарством может стать только компресс, в состав которого входит крепкий алкоголь. Рецепт прост – водка смешивается с медом, этот состав наносится на больное место и укутывается целлофановыми пакетами и теплыми платками или шарфами.

Медики рекомендуют держать такой компресс как можно дольше. Оптимальное количество времени – два часа.

Остеохондроз - это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе.

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