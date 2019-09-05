Эксперты выделили восемь правил похудения

С каждым приемом пищи нужно съедать 7-10 граммов полезных жиров.

Метаболизм с возрастом замедляется, однако следование определенным правилам позволяет поддерживать стройность и даже худеть, когда вам давно не 25.

Диетологи поделились золотыми правилами похудения, которые актуальны в любом возрасте, передает MedikForum.

Стараться меньше есть. Если есть лишний вес, который хотелось бы сбросить, то порции нужно ограничивать. Чтобы сохранить стройную фигуру после 40 лет, калорийность рациона важно контролировать и стараться ограничиваться цифрой в 1500 килокалорий в день.

Есть дробно. Дробное питание (то есть, часто и понемногу) поддерживает стабильным уровень глюкозы в крови, что защищает от всплесков инсулина и лишних перекусов из-за повышенного аппетита. В день может быть пять-шесть приемов пищи.

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Не переедать углеводов. Это правило также важно для поддержания нормального уровня сахара. Простые углеводы в рационе должны быть сведены к минимуму, от каких-то их источников лучше отказаться совсем.

Есть белок каждый день. Его усвоение заставляет организм тратить сразу много энергии и защищает таким образом от роста жировых запасов.

Овощи и фрукты – это обязательно. Дары природы должны составлять половину рациона, не меньше.

Есть полезный жир. С каждым приемом пищи нужно съедать 7-10 граммов полезных жиров (это может быть, например, чайная ложка растительного масла, оливкового или льняного).

Свести к минимуму алкоголь. В алкоголе содержится много калорий, его частое употребление способствует ожирению печени, что усугубляет общую склонность к полноте.

Больше двигаться. Чем серьезнее возраст, тем выше потребность тела в нагрузке, поскольку только это может уберечь от значительной потери мышечной массы. Минимум нужно уделят активному движению и упражнениям полчаса в день.

Ранее ученые заявили, что от сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.