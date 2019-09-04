Обнаружена серьезная опасность диетических напитков

Не совсем понятно, почему искусственные подсластители оказывают такое негативное воздействие на здоровье.

Масштабные исследования с участием свыше 450 тысяч взрослых жителей 10 стран показали, что ежедневное употребление напитков с искусственными подсластителями, а не с настоящими сахарами связано с повышенным риском преждевременной смерти. Такие напитки традиционно называются диетическими, поскольку они не содержат калорий.

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Эксперты из Международного агентства исследований в области рака при ВОЗ в Лионе утверждают, что для человека будет гораздо мудрее заменить все безалкогольные напитки чистой питьевой водой, передает MedikForum.

Наблюдения за участниками исследования продолжались в течение 16 лет, их авторы учитывали все возможные факторы, влияющие на риск преждевременной смерти. Однако они подчеркивают, что исследование было наблюдательным, причинно-следственная связь всё ещё не доказана.

Не совсем понятно, почему искусственные подсластители оказывают такое негативное воздействие на здоровье. Вполне возможно, что после употребления диетических напитков организм как бы чувствует себя обманутым и нуждается в дополнительной порции настоящих калорий, которые он получает в виде разного рода нездоровых закусок и перекусов. А это приводит к постоянным скачкам уровня сахара в крови, что грозит метаболическим синдромом.

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