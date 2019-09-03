Назван продукт, уменьшающий риск диабета

По итогам исследования американских ученых было установлено, что употребление фасоли обеспечивает похудение и укрепляет сердце.

Исследование специалистов выявило уникальный растительный продукт, который помогает не только похудеть, но и предотвратить развитие опасных заболеваний.

Читайте такжеМальчик объелся чипсами и ослеп

Так, по итогам исследования американских ученых было установлено, что употребление фасоли обеспечивает похудение и укрепляет сердце, пишет "Здоровье 2.0".

В сообщении экспертов говорится о том, что присутствие фасоли в рационе помогает бороться с лишними килограммами, а также снижает опасность возникновения диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Было проведено два эксперимента. В одном принимали участие мыши, в другом – люди с диабетом второго тира. В обоих случаях были продемонстрированы положительные результаты воздействия фасоли на фигуру и здоровье.