В Чехии спустя 117 дней после смерти мозга матери родилась здоровая девочка

После операции женщину отключили от систем жизнеобеспечения.

В чешском городе Брно спустя 117 дней после смерти мозга матери родилась абсолютно здоровая девочка.

Об этом рассказали врачи университетской клиники, сообщает Reuters.

Читайте такжеВ США родился искусственно зачатый белый носорог«Нам приходилось полностью контролировать процесс поддержания жизненных функций женщины – вентиляцию легких, циркуляцию крови, внутреннюю среду организма, эндокринологии, обеспечивать кормление», – рассказала главный анестезиолог отделения интенсивной терапии университетской клиники Брно Ивета Зимова.

Отмечается, что в апреле 27-летнюю беременную жительницу Чехии на вертолете доставили в больницу с тяжелым инсультом. Ее шансы на выживание были ничтожно малы, а у ее 15-недельного плода – еще меньше. Впрочем, после смерти мозга матери врачи все же решили попытаться спасти ребенка.

Чтобы обеспечить нормальное развитие плода, врачи делали женщине массаж и двигали ее ноги, чтобы имитировать ходьбу. А будущая бабушка каждый день приходила читать еще нерожденному ребенку сказки.

Все родственники присутствовали во время операции в середине августа. Врачи провели кесарево сечение, и на свет появилась девочка весом чуть более двух килограммов и ростом 42 сантиметра. После этого мать отключили от систем жизнеобеспечения.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые научились выращивать зубную эмаль.