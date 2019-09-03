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В Чехии спустя 117 дней после смерти мозга матери родилась здоровая девочка

13:05, 03 сентября 2019
Зарубежные новости
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Чешским врачам удалось спасти ребенка / pixabay.com

Об этом рассказали врачи университетской клиники, сообщает Reuters.

Читайте такжеВ США родился искусственно зачатый белый носорог«Нам приходилось полностью контролировать процесс поддержания жизненных функций женщины – вентиляцию легких, циркуляцию крови, внутреннюю среду организма, эндокринологии, обеспечивать кормление», – рассказала главный анестезиолог отделения интенсивной терапии университетской клиники Брно Ивета Зимова.

Отмечается, что в апреле 27-летнюю беременную жительницу Чехии на вертолете доставили в больницу с тяжелым инсультом. Ее шансы на выживание были ничтожно малы, а у ее 15-недельного плода – еще меньше. Впрочем, после смерти мозга матери врачи все же решили попытаться спасти ребенка.

Чтобы обеспечить нормальное развитие плода, врачи делали женщине массаж и двигали ее ноги, чтобы имитировать ходьбу. А будущая бабушка каждый день приходила читать еще нерожденному ребенку сказки.

Все родственники присутствовали во время операции в середине августа. Врачи провели кесарево сечение, и на свет появилась девочка весом чуть более двух килограммов и ростом 42 сантиметра. После этого мать отключили от систем жизнеобеспечения.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые научились выращивать зубную эмаль.

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Теги: #Чехия#врачи#операция