Мальчик объелся чипсами и ослеп
11:04, 03 сентября 2019Зарубежные новости
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Британец в течение нескольких лет ежедневно питался чипсами, периодически «разбавляя» рацион картофелем фри и бургерами.
У мальчика начала формироваться оптическая нейропатия / УНИАН
17-летний подросток из Бристоля (Великобритания) потерял зрение и почти полностью лишился слуха.
Об этом пишет ВВС.
Британец в течение нескольких лет ежедневно питался чипсами, периодически «разбавляя» рацион картофелем фри и бургерами.
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При этом ему категорически не нравилась «текстура овощей и фруктов» и другой полезной еды.
Так у мальчика начала формироваться оптическая нейропатия, а затем появились и проблемы со слухом.
После многочисленных обследований у школьника выявили катастрофическую нехватку витаминов и минералов в организме. В результате подросток ослеп и мог с трудом слышать.
Как сообщал УНИАН, в Одессе до сих пор остаются в больнице 18 человек, отравившихся шаурмой.
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