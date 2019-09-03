Мальчик объелся чипсами и ослеп

Британец в течение нескольких лет ежедневно питался чипсами, периодически «разбавляя» рацион картофелем фри и бургерами.

17-летний подросток из Бристоля (Великобритания) потерял зрение и почти полностью лишился слуха.

Об этом пишет ВВС.

Британец в течение нескольких лет ежедневно питался чипсами, периодически «разбавляя» рацион картофелем фри и бургерами.

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При этом ему категорически не нравилась «текстура овощей и фруктов» и другой полезной еды.

Так у мальчика начала формироваться оптическая нейропатия, а затем появились и проблемы со слухом.

После многочисленных обследований у школьника выявили катастрофическую нехватку витаминов и минералов в организме. В результате подросток ослеп и мог с трудом слышать.

Как сообщал УНИАН, в Одессе до сих пор остаются в больнице 18 человек, отравившихся шаурмой.