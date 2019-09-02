В США призывают смягчить регулирование электронных сигарет, но ограничить их продажу подросткам

Эксперты отмечают высокий уровень неправдивой негативной информации о данном товаре, что может быть связано с интересами некоторых производителей обычных сигарет.

Демонизация вейпинга и его чрезмерное регулирование бьет, прежде всего, по тем курильщикам, которые хотят бросить курить обычные сигареты и перейти на потенциально более безопасный вейпинг.

Об этом пишет профессор Университета Майями Пол Креспо в газете Washington Times.

"Хотя вейпинг нельзя считать на 100% безопасным для здоровья, независимое исследование Public Health England определило, что электронные сигареты на 95% безопаснее традиционных сигарет. На основе этого профильный комитет британского парламента предложил Национальной службе здоровья Великобритании сделать изделия для вейпинга доступными для курильщиков, чтобы они могли использовать их для прекращения курения", – делится британским опытом Пол Креспо.

Согласно данным Центра по контролю и предотвращению болезней, «курение сигарет приводит к более чем 480 тыс. смертей в США ежегодно». Курение обостряет многие болезни, к примеру, риск развития диабета на 30-40% выше у курильщиков традиционных сигарет.

"Но при этом государство и многие штаты продолжают проводить лицемерную политику по отношению к вейпингу. Так, мэрия Сан-Франциско вводит запрет на продажу жидкости для вейпинга. Но при этом в городе ужасающая ситуация с потреблением наркотиков. Марихуана легализирована, создаются территории, где можно "безопасно вколоть наркотики", - объясняет Пол Креспо.

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Его коллега, профессор Школы общественного здоровья при Бостонском университете Майкл Зигель назвал подобные запреты «абсурдной государственной политикой».

Хотя американские ученые выступают против запрета, они поддерживают ограничение продажи электронных сигарет подросткам.

"Безусловно, нужно решать проблему доступа подростков к электронным сигаретам. Но это нужно делать на уровне торговых точек (также как и при продаже обычных сигарет), четко проверяя возраст покупателя", – уверен Пол Креспо.

"Нужно оставить продажу электронных сигарет в табачных магазинах, а также на специализированных сайтах, где проверяется возраст покупателя", – считает профессор медицины в Университете Калифорнии, доктор Нил Беновитц.

В Украине Министерство здравоохранения в этом году разработало законопроект, который предлагал уравнять обычные и электронные сигареты. В частности, предлагалось ввести полный запрет на использование электронных сигарет в общественных местах.

Как ранее заявлял эксперт Национальной службы здоровья Андрей Грибанов, электронные сигареты в Украине нуждаются в стандартизации. Также, по мнению эксперта, с точки зрения улучшения общественного здоровья электронные сигареты должны облагаться акцизом и соответствующими налогами. В то же время, если будет доказано, что даные товары несут меньшие риски для здоровья, по сравнению с обычными сигаретами, налоговое и административное регулирование может быть смягчено.