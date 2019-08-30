Плотоядная бактерия съела 25% кожи американца

Мужчина в критическом состоянии после контакта со смертельными микроорганизмами.

Во Флориде 50-летний Дэвид Иреланд попал в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом некротический фасциит. Примерно 16-19 августа у мужчины начали наблюдаться подобные на грипп симптомы. А уже 20 августа он попал в реанимацию.

По словам врачей, за 12 часов его ткани начали гнить. Поэтому пациента поместили под интенсивный уход, — пишет Newsweek.

«На данный момент лечением было удаление 25% его кожи на участке от коленей до туловища, на его ягодицах и мошонке», - рассказала жена пострадавшего Джоди Иренланд.

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Она добавила, что сегодня хирурги собираются провести колостомию, а также удалить еще больше кожи, если будут признаки дальнейшего распространения инфекции. Издание пишет, что Иреланд работает на Universal Studios. Он принимал лекарства для контроля давления. Препараты сокращали поток крови к рукам и ногам мужчины.

«Их могут ампутировать, если он выживет. Врачи настроены оптимистично. Но уверенности, что он выживет, до сих пор нет», - говорит жена пациента.

Некротический фасциит – это редкая болезнь, которую часто связывают с так называемой «плотоядной бактерией». Поскольку у пациента отмирает кожа так, будто что-то ее пожирает. Ряд бактерий могут это вызвать. Чаще всего за болезнью стоит стрептококк группы А, стафилококк, кишечная палочка, вибрион и клостридиум. В случае Дэвида Иренланда, болезнь возникла из-за контакта со стрептококком группы А.

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Бактерия обычно пользуется повреждением кожи для того, чтобы попасть в кровь. Это может быть порез или царапина, укус комара, хирургические или колотые раны. Теплые источники, бассейны или природные воды, такие как озера, реки и океаны могут содержать в себе бактерии, которые вызывают некротический фасциит.