Российская туристка поплавала в бассейне и впала в кому

Студентку вытащили из воды без сознания.

Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому.

Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, сообщает "РЕН ТВ"

Читайте такжеНазвана опасность злоупотребления кофе

По данным телеканала, мать пострадавшей не сразу поняла, что случилось. Однако вскоре студентку вытащили из воды без сознания.

Отмечается, что девушку уже привезли из Турции в Россию, сейчас она находится в реанимации в состоянии комы.

Как сообщал УНИАН, в Украине от кори умер 5-летний мальчик с противопоказаниями к вакцинации.